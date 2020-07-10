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Мужчина упал в обморок при общении с принцем Чарльзом

12:42
  • пятница
  • 10 июля 2020

Очевидцы сняли это на видео

Малоприятный инцидент произошел во время визита принца Чарльза в британский Бристоль. 71-летний наследник престола пообщался с сотрудниками компании, которая хранит и перевозит продукты. Один из его собеседников упал в обморок.

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В Сети опубликовали видео, на котором принц Чарльз общается с двумя работниками. Один из них во время разговора начинает шататься, открыв рот, а затем падает на асфальт под крики коллег, которые бросаются ему на помощь.

Этот инцидент не на шутку обеспокоил сына Елизаветы II. Он подошел к упавшему мужчине и проследил за тем, чтобы ему оказались помощь.

Вскоре мужчина пришел в себя и снова смог поговорить с принцем Уэльским. При этом он даже улыбался. Судя по видео, работник благодарил венценосную особу за сочувствие.

- Надеюсь, он в порядке. Возможно, он переволновался при виде принца, - пишут англоязычные интернет-пользователи. 

- У этого бедолаги может быть диабет, ну или он долго не ел, а потом перегрелся на солнце.  

- Бедный джентльмен.  

- Не стоит распространять это видео. Уверена, ему неловко за случившееся.

- Боже мой! Хорошо, что он не ударился при падении головой. Всем здоровья и любви!

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