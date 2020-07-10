"Формула-1" подтвердила проведение Гран-при сезона 2020 в Сочи

Российское правительство окажет необходимое содействие

В Сочи готовы к приему команд и зрителей российского этапа "Формулы-1". Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении Гран-при, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее стало известно, что "Формула-1" официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020. Этап, как и было запланировано в календаре, пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

"Гран-при России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре", - цитирует официальный сайт гонок исполнительного директора "Формулы-1" Чейза Кэри.

Календарь "Формулы-1" был существенно изменен из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, Гран-при России пройдет в запланированные ранее сроки.

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