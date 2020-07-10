Собянин поздравил работников московского транспорта с профессиональным праздником

Мэр высоко оценил работу транспортного комплекса во время пандемии

10 июля в преддверии Дня московского транспорта Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам отрасли. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии, передает "ТВ Центр".

Собянин поблагодарил присутствующих за вклад в повышение качества предоставляемых услуг и многолетний добросовестный труд. За последние десять лет общественный транспорт Москвы значительно преобразился. Как отметил мэр, в огромном количестве на дороги выходят трамваи европейского уровня, инновационные электробусы, а в метро - новые поезда.

Также он высоко оценил работу транспортного комплекса во время пандемии. Собянин отметил, что в этот период во многих городах мира перевозки прекратились, перестало работать метро. Тогда как в Москве на линии выходило столько же машин, как и в обычное время. Мэр добавил: развитие столичного транспорта является приоритетом для города.

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