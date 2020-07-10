Доктор медицинских наук дала рекомендации по детскому питанию в жаркую погоду

В жаркое время ребенку следует предложить легкое питание

В жаркий период года режим питания детей обязательно нужно изменить. Такой совет дала заслуженный врач России, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

В частности, будет полезно поменять местами обед и полдник. "В жаркое полуденное время, когда у ребенка снижен аппетит, ему следует предложить лёгкое питание, например, из кисломолочных напитков и фруктов", - сказала Батышева.

По ее словам, овощи должны стать непременными составляющими рациона. "Летом малыши интенсивно растут и усиленно потеют, все это сопровождается большой потерей витаминов и дисбалансом микроэлементов. Поэтому на завтрак, обед, полдник и ужин ребёнок должен получать витаминосодержащие продукты в сыром виде и со слабой термической обработкой: салаты с растительными маслами, холодные овощные первые блюда и фруктовые пюре. Как третье блюдо хорошо подойдут охлажденные фруктово-ягодные кисели или муссы", – рекомендует Батышева.

При этом сладкую и мучную пищу желательно ограничить. Немаловажным в жару также является соблюдение питьевого режима. Лучшим напитком будет детская негазированная бутилированная вода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"