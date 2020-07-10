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Суд рассматривает вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

12:59
  • пятница
  • 10 июля 2020

Свидетели находятся под госзащитой

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для губернатора Хабаровского края. Заседание проходит в зарытом от прессы режиме – об этом ходатайствовали представители Следственного комитета. Следствие просит поместить Сергея Фургала под арест.
Фургала доставили в Басманный суд Москвы

Следователь в суде сообщил, что участники процесса по делу Фургала уже получили угрозы. "Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой", - приводит слова следователя "Интерфакс".

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. Четверо фигурантов этого дела были арестованы ранее.

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