Суд рассматривает вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

Свидетели находятся под госзащитой

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для губернатора Хабаровского края. Заседание проходит в зарытом от прессы режиме – об этом ходатайствовали представители Следственного комитета. Следствие просит поместить Сергея Фургала под арест.

Следователь в суде сообщил, что участники процесса по делу Фургала уже получили угрозы. "Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой", - приводит слова следователя "Интерфакс".

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. Четверо фигурантов этого дела были арестованы ранее.

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