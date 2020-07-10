Лавров рассказал о возросших "ядерных рисках"

США пытаются вернуть себе глобальное доминирование, отметил министр

Москва будет отстаивать принцип недопустимости ядерной войны на предстоящем саммите постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил в пятницу Сергей Лавров. Выступая на международном форуме "Примаковские чтения", глава российского МИД поделился тревогой.

Соединённые Штаты уже два года отказываются подтвердить свою готовность не использовать ядерное оружие как средство решения конфликтов. Опасения для международной безопасности вызывают также выход США из Договора по открытому небу и прогнозируемый отказ Вашингтона от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает "ТВ Центр".

"Ядерные риски существенно в последнее время возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина "стратегическая стабильность", а называют её стратегическим соперничеством. Вот в этом они хотят победить", - сказал Лавров.

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