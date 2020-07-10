В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе

Ранее там прорвало дамбу

В подмосковной Рузе, где из-за ливня прорвало дамбу, восстановили движение по участку Волоколамского шоссе. Работы велись всю ночь, передает "ТВ Центр".

Дорожники уложили асфальт и нанесли разметку. В ближайшее время отремонтируют муниципальную дорогу и разрушенную плотину. Всего в ликвидации последствий участвуют 60 человек и 16 единиц техники.

Напомним, 8 июля после сильных дождей прорвало дамбу на реке Городянке. Потоками воды буквально смыло два частных дома, затопило более 30 участков. Несколько дорог были полностью разрушены. Спасатели эвакуировали более 50 человек, в том числе семерых детей.

В причинах ЧП разбирается прокуратура. Размер ущерба ещё предстоит установить, но уже ясно, что он исчисляется десятками миллионов рублей. Сейчас коммунальщики помогают устранять последствия стихии - убирают мусор и поваленные деревья, помогают восстанавливать дома. Местные власти обещают оказать материальную поддержку всем пострадавшим.

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