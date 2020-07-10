Скорая помощь Москвы возвращается к привычному ритму работы

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Во время пандемии именно на пульт диспетчеров стекались вызовы со всего города и большинство - от пациентов с симптомами коронавируса или пневмонии. Сейчас таких звонков стало меньше, а общее количество обращений вернулось к показателям прошлого года.

Спада пандемии фельдшеры скорой помощи ждали как праздника. Теперь их работа вернулась в прежний ритм, а они сами - домой, к родным и близким. Молодой врач Денис Поздняков не виделся с семьей больше трех месяцев. Чтобы не заразить пожилых родителей, он, как и большинство его коллег, жил в служебной квартире. В свободное время успевал только поспать и поесть. В разгар эпидемии количество вызовов за сутки достигало 20. После каждого приходилось переодеваться и обеззараживать салон машины. Работа скорой всегда непростая, но таких напряженных периодов, как этой весной, медики не помнят.

"Было тяжело физически, было тяжело психологически, потому что мы приходили к больным, они старались увидеть в нас какой-то лучик надежды и приходилось все время поддерживать настрой позитивный. Очки регулярно запотевали, в костюме жарко", - рассказал Денис Поздняков.

Тяжело приходилось и диспетчерам единого городского диспетчерского центра. Сюда стекаются вызовы со всей огромной Москвы. Антонина Лукина за смену отвечала на более чем 300 звонков. И почти все - от пациентов с симптомами коронавируса или пневмонии.

"Нам было очень, как и всем, нелегко. По количеству обращений, конечно же, было больше. Более 350 мы записывали за смену. Работали мы без перерывов порой. Порой и обедали за пультом", - говорит диспетчер.

Каждый вызов - строго по таймингу и алгоритмам. В беседе с пациентом важно выяснить, есть ли подозрение на ковид. Чтобы бригада скорой помощи была готова к выезду в очаг инфекции.

Сейчас ситуация стабилизировалась. В июне количество звонков в единый городской диспетчерский центр вернулось к показателям прошлого года.

Меньше стало и так называемых тревожных вызовов. От здоровых пациентов или людей с легким ОРВИ, подозревающих у себя ковид. С ними работают врачи-консультанты: терпеливо объясняют, успокаивают. Сейчас пик пандемии миновал, говорят специалисты. Но коварный вирус никуда не ушел. Поэтому на рабочих местах все диспетчеры по-прежнему - в масках и перчатках.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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