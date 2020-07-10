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Эксперимент по снижению тарифов запустят на Таганско-Краснопресненской линии метро

15:31
  • пятница
  • 10 июля 2020

Результаты подведут в следующем году

В столичном метро в сентябре стартует эксперимент по снижению оплаты проезда. Пока он пройдёт только на одной линии - Таганско-Краснопресненской, передает "ТВ Центр".

Тариф вне часа пик будет снижен. На сколько, пока не решено, предположительно - на 30-50 процентов. Таким образом столичные власти хотят равномерно распределить пассажиропоток, ведь после изменений цен на билеты многие москвичи и гости города могут пересмотреть свои маршруты и время передвижения по городу.

Результаты эксперимента столичные власти оценят следующей весной. В случае, если опыт окажется положительными, такую схему могут распространить и на другие ветки метро.

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