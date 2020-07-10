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В Новой Москве активно строят социальные учреждения

15:34
  • пятница
  • 10 июля 2020

В Щербинке ждут открытия новой поликлиники

Более 80 социальных учреждений возвели в Новой Москве за последние восемь лет. Еще столько же объектов планируется сдать в ближайшие два года.

Так, в поселке Коммунарка 1 сентября откроется школа-гигант. Она рассчитана на 1100 учеников. Для детей предусмотрены комфортные классы, научные лаборатории, студии живописи и хореографии, амфитеатр. На каждом этаже - зоны для отдыха и общения.

А в Щербинке с нетерпением ждут открытия новой поликлиники. Будет сразу два отделения - взрослое и детское. Благодаря современному оснащению, жители смогут пройти любое обследование.

"Все посещаемые объекты находятся на первых этажах поликлиники для того, чтобы можно было быстро и оперативно без очереди все это пройти. И пройти необходимое обследование", - сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

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