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Мишустин поручил ввести в эксплуатацию трассу "Москва-Казань" в 2024 году

13:29
  • пятница
  • 10 июля 2020

Это часть плана по преодолению последствий пандемии коронавируса

Более 30 тысяч рабочих мест  будет создано на строительстве трассы "Москва-Казань", еще 130 тысяч человек будут заняты в смежных отраслях. Этот проект - важнейшая часть общенационального плана действий по преодолению последствий распространения коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Мишустин подчеркнул, что автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России - московской, самаро-тольяттинской, нижегородской и казанской.

"Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию, и суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году", - отметил премьер.

По словам Мишустина, общий объем вложений в проект превышает 650 миллиардов рублей. Инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали, уверен глава правительства. Учитывая особое значение трассы М12, кабмин ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году.

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