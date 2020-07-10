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"Сюсюканья Карпович ему неприятны": сын Прилучного встретил в штыки новую "маму"

13:55
  • пятница
  • 10 июля 2020

Актер пытается построить новые отношения

Театральный работник, который наблюдал за отношениями Павла Прилучного и Мирославы Карпович во время работы над спектаклем "Косметика врага", рассказал, что дети актера не в восторге от его новой возлюбленной. 
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

Как узнали журналисты, Прилучный и Карпович отдыхают в Крыму. Портал Super опубликовал видео, на котором парочка проводит время у бассейна. Актриса в купальнике держит на руках дочку Прилучного и пританцовывает, видимо, желая тем самым повеселить Мию.

"Всем кажется, что дети в восторге от новой "мамы", а на деле Мирослава им не сильно нравится, - рассказал 7days.ru анонимный источник. - Во всяком случае, Тимофею, он же постарше. Не раз наблюдал, как Мира подходила к Тимоше, а тот отстранялся. Терпел ласку из вежливости, но было видно, что сюсюканья Карпович ему откровенно неприятны".

Собеседник издания предположил, что роман Карпович и Прилучного начался еще до пандемии. Он работал над спектаклем "Косметика врага", где играли актеры, и видел, как звезда "Папиных дочек" проявляет интерес к женатому коллеге. "Ручку так ему на грудь положит, и хохочет, хохочет, заливается", - вспоминает источник.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. В июне их брак расторгли.

Карпович и Прилучный отказываются комментировать слухи о своем романе. По словам актера, в его жизни действительно начался новый этап, но раскрывать подробности личной жизни он не собирается.

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