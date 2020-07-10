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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к ответственности

14:11
  • пятница
  • 10 июля 2020

Защитники устроили "подковерные игры"

Защитников, представляющих стороны в деле актера Михаила Ефремова, привлекли к дисциплинарной ответственности. Федеральная палата адвокатов России решила, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский нарушили адвокатскую этику.
Ефремову пришлось заплатить за джип, на котором он попал в ДТП

"В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского... возбуждены дисциплинарные дела", — сообщили в пресс-службе палаты адвокатов России.

В чем именно состоит нарушение, не сообщается. Однако ранее Александр Добровинский, представляющий на процессе интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, говорил о "подковерной игре" в этом уголовном деле.

8 июня автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с "Ладой". За рулем отечественной машины был 57-летний курьер Сергей Захаров, от полученных травм он скончался. Выяснилось, что Ефремов в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает RT.

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