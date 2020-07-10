Песков призвал Жириновского ответить за слова о Фургале

Лидер ЛДПР выдвинул серьезные обвинения, которые надо доказать

Заявления Владимира Жириновского в связи с задержанием губернатора Хабаровского края содержат серьезные обвинения. Они нуждаются в доказательствах – в противном случае люди, чьи имена упоминал лидер ЛДПР, могут привлечь его к ответственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Жириновский, комментируя задержание своего однопартийца Фургала, заявил, что московские чиновники, якобы, требовали у губернатора Хабаровского края "возить в Москву коробки с деньгами" – на что тот не согласился.

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что лидер ЛДПР, говоря о чиновниках, упомянул, в частности, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Такие обвинения надо подтверждать доказательствами, подчеркнул представитель Кремля.

"В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", – пояснил Песков.

Задержанный 9 июля Сергей Фургал доставлен в Москву. Басманный суд сейчас решает вопрос об аресте губернатора Хабаровского края. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

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