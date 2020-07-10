ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков призвал Жириновского ответить за слова о Фургале

14:37
  • пятница
  • 10 июля 2020

Лидер ЛДПР выдвинул серьезные обвинения, которые надо доказать

Заявления Владимира Жириновского в связи с задержанием губернатора Хабаровского края содержат серьезные обвинения. Они нуждаются в доказательствах – в противном случае люди, чьи имена упоминал лидер ЛДПР, могут привлечь его к ответственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков оценил талант Сафронова

Жириновский, комментируя задержание своего однопартийца Фургала, заявил, что московские чиновники, якобы, требовали у губернатора Хабаровского края "возить в Москву коробки с деньгами" – на что тот не согласился.

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что лидер ЛДПР, говоря о чиновниках,  упомянул, в частности, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Такие обвинения надо подтверждать доказательствами, подчеркнул представитель Кремля.

"В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", – пояснил Песков.

Задержанный 9 июля Сергей Фургал доставлен в Москву. Басманный суд сейчас решает вопрос об аресте губернатора Хабаровского края. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков и Владимир Жириновский
Дмитрий Песков и Владимир Жириновский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.