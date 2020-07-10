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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине и в Ливии

15:30
  • пятница
  • 10 июля 2020

Совещание прошло в режиме видеосвязи

Ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах обсудили в пятницу на оперативном совещании с членами Совета безопасности России. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Как сообщил по итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники выразили разочарование отсутствием позитивных изменений по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Киев по-прежнему не выполняет ни парижских, ни минских договорённостей.

Обсуждая ситуацию в Ливии, члены Совбеза вновь подтвердили безальтернативность мирного урегулирования в стране.

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