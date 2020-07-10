14-летняя дочь Волочковой стала жертвой преследования

У нее много хейтеров

Ариадна, дочь балерины Анастасии Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина, пожаловалась на агрессию со стороны незнакомых людей. Всему виной слава ее мамы.

По словам школьницы, у нее почти так же много недоброжелателей, как и у матери. В прошлом году ее так затравили, что она едва не отчаялась. Это еще больше подстегнуло хейтеров.

"Была ситуация, когда в приют для животных, где я работаю волонтером, приходили незнакомые люди и говорили ужасные вещи про маму, про меня. За мной ходили по пятам, и мне было очень страшно. Но надо научиться с этим жить", - сказала она в программе "Судьба человека", куда ее пригласили вместе с мамой.

Однажды незнакомец объявил девочке, что она его дочь. Порой такие инциденты даже веселят Ариадну, которая по примеру своей мамы старается не унывать.

Волочкова и Вдовин расстались примерно через год после рождения дочери. Сейчас Ариадна живет с папой в центре Москвы. Она переехала к нему, чтобы было проще и быстрее добираться до школы и на тренировки. Ведь балерина живет за городом.

"Я люблю родителей одинаково - они мои самые родные люди. Для меня ничего не меняется из-за их расставания", - сказала девочка, признавшись, что ей неприятно, когда между родителями происходят конфликты.

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