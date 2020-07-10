ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко взялся за создание белорусского аналога "Теслы"

15:15
  • пятница
  • 10 июля 2020

Электромобиль будет работать на "неизвестных миру" батареях

Хороший электромобиль собственного производства появится в Белоруссии через 5 лет. Единственное препятствие на этом пути – создание емких батарей – уже решена белорусскими учеными, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

"Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - сказал Лукашенко, подразумевая китайское-белорусское предприятие "БелДжи".

Заявление президента Белоруссии прозвучало во время его общения с коллективом предприятия "Атлант". Лукашенко напомнил собеседникам, что в белорусских электромобилях только одна основная проблема - импортные батареи. Однако специалисты нашли новые принципы создания этих батарей, "которые в мире неизвестны", приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер добавил, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Белоруссии. Лукашенко признался, что он – "ярый сторонник" электромобилей и заявил, что за ними будущее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.