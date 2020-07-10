Лукашенко взялся за создание белорусского аналога "Теслы"

Электромобиль будет работать на "неизвестных миру" батареях

Хороший электромобиль собственного производства появится в Белоруссии через 5 лет. Единственное препятствие на этом пути – создание емких батарей – уже решена белорусскими учеными, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - сказал Лукашенко, подразумевая китайское-белорусское предприятие "БелДжи".

Заявление президента Белоруссии прозвучало во время его общения с коллективом предприятия "Атлант". Лукашенко напомнил собеседникам, что в белорусских электромобилях только одна основная проблема - импортные батареи. Однако специалисты нашли новые принципы создания этих батарей, "которые в мире неизвестны", приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер добавил, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Белоруссии. Лукашенко признался, что он – "ярый сторонник" электромобилей и заявил, что за ними будущее.

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