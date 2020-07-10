Восьмиклассника заподозрили в убийстве замдиректора школы

Мотивы убийства не раскрываются в интересах следствия

В Новосибирской области ученик восьмого класса зарезал заместителя директора по воспитательной работе школы.

Трагедия произошла в поселке Смоленский Мошковского района в ночь на 9 июля. 16-летний подросток проник в квартиру, в которой проживала педагог, через окно. 56-летняя женщина проснулась и попыталась задержать преступника, но тот ударил ее ножом. От полученной раны замдиректора скончалась на месте.

Подозреваемого нашли по оставленным на месте преступления уликам- перчаткам и кроссовкам. Подросток во всем сознался. Причины и мотивы убийства не раскрываются в интересах следствия.

Возбуждено уголовное дело, следствие попросит арестовать подозреваемого, пишет "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"