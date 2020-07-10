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Собянин не ждет второй волны коронавируса в Москве

15:38
  • пятница
  • 10 июля 2020

У москвичей выработался коллективный иммунитет

Москва уверенно движется в сторону выхода из пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Тем не менее, какие-то угрозы еще остаются.

По словам Собянина, в ближайшее время второй волны коронавируса не ожидается. Уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать введенные ранее ограничения.

"Я вижу, что мы все-таки пики прошли", - сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне Сергей Собянин отметил с 13 июля обязательный масочный режим на улицах Москвы. Носить индивидуальные средства защиты требуется только в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных местах. С 1 августа смогут начать работу театры, кинотеатры и кружки программы "Московское долголетие".

В Москве за последние сутки было выявлено 637 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем месяц назад. С начала пандемии в столице зафиксировано 228 тысяч случаев заражения. 163093 человека выздоровели. Скончались за все время 4087 заболевших.

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