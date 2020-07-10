Спасатели разобрали завалы после взрыва в Кировской области

Один человек погиб, трое пострадали

Спасатели разобрали основные завалы на месте взрыва в поселке Кикнур Кировской области. Работы приостановлены, так как работают следователи. Людей под завалами не обнаружено.

"На месте работает Следственный комитет и газовые службы, наши подразделения ждут. Самое большое - кирпичную кладку - разобрали, вынесли разрушенную мебель из квартир, проверили. По оперативным данным, больше под завалами никто не обнаружен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв в поселке городского типа Кикнур прогремел утром 10 июля. Взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по улице Шарыгина, 1а. 16 человек пришлось эвакуировать. Три человека пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Мужчина 60 лет погиб, передает ТАСС.

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