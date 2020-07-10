Собянин: Реставрация Дома Наркомфина завершена

Все квартиры уже раскуплены

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о завершении реставрации Дома Наркомфина на Новинском бульваре. По его словам, это уникальный памятник советского конструктивизма 20-30-х годов.

Осматривая отреставрированный памятник архитектуры, Собянин поблагодарил инвесторов и архитектора за создание такого интересного дома. "Это многолетний труд, многолетний проект, тщательно выполненный в соответствии со всеми требованиями, которые предъявлялись к этому памятнику", - цитирует мэра агентство "Москва".

Он сообщил, что все квартиры в доме уже раскуплены. "Это очень важно - памятник должен служить людям, должен быть приспособлен для современного использования, при этом не утратив своей ценности", - отметил Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что за последние годы в Москве отреставрировали около 1,5 тысячи памятников, которые оказались на грани разрушения. "Дом Наркомфина, пожалуй, был одним из самых тяжелых таких объектов. Он даже, насколько я знаю, вошел в 100 мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть утеряны для мировой культуры", - сказал Собянин.

Напомним, что Дом Наркомфина построили в 1928-1930 годах для работников Народного комиссариата финансов СССР. Его площадь достигает 5,2 тысячи квадратных метров. Реконструкция здания началась в 2017 году. Специалисты демонтировали поздние надстройки и пристройки, воссоздали объемно-планировочную структура корпусов и историческую цветовую гамму фасадов.

В жилом корпусе Дома Наркомфина располагается 44 квартиры площадью от 30 до 120 квадратных метров.

На седьмом этаже здания скоро доделают два гостиничных номера с гостиной, спальней и кухней. Снять эти номера смогут любые желающие.

На кровле дома планируется оборудовать солярий и рекреационную зону для жильцов и гостей гостиницы. В коммунальном корпусе появятся кафе, книжные магазины, площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий.

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