ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал дистанционное обучение ужасным

16:05
  • пятница
  • 10 июля 2020

Школы должны немедленно вернутся к очным урокам

Президент США Дональд Трамп назвал виртуальное обучение ужасным.

По его словам, оно ни в какое сравнение не идет с получением знаний в школах и вузах. Поэтому все учебные заведения должны открыться этой осенью, распорядился Трамп.

"Теперь, когда мы стали свидетелями этого в больших масштабах и знаем об этом не понаслышке. Дистанционное обучение оказалось ужасным в сравнении с очным обучением в школах, университетах", - написал он в Twitter.  

В то же время демократы, оппоненты Трампа, настаивают на том, чтобы школы остались на дистанционном образовании в условиях пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.