Трамп назвал дистанционное обучение ужасным

Школы должны немедленно вернутся к очным урокам

Президент США Дональд Трамп назвал виртуальное обучение ужасным.

По его словам, оно ни в какое сравнение не идет с получением знаний в школах и вузах. Поэтому все учебные заведения должны открыться этой осенью, распорядился Трамп.

"Теперь, когда мы стали свидетелями этого в больших масштабах и знаем об этом не понаслышке. Дистанционное обучение оказалось ужасным в сравнении с очным обучением в школах, университетах", - написал он в Twitter.

В то же время демократы, оппоненты Трампа, настаивают на том, чтобы школы остались на дистанционном образовании в условиях пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"