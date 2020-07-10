ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью

16:17
  • пятница
  • 10 июля 2020

Власти Турции отменили решение 1934 года

Государственный совет Турции в пятницу отменил решение правительства страны о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Оно было принято еще в  1934 году.

Теперь собор вновь станет мечетью, сообщает телеканал CNN Turk.

О превращении собора Святой Софии из музея в мечеть власти Турции заговорили несколько месяцев назад. Этому воспротивился весь христианский мир. В ЮНЕСКО действия турецких властей назвали неправомерными и способными повредить "универсальную ценность этого памятника".

Первая христианская церковь на месте собора была построена в 324 году. Здание в нынешнем виде возведено в 537 году при императоре Юстиниане. Больше тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в мире. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.