Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью

Власти Турции отменили решение 1934 года

Государственный совет Турции в пятницу отменил решение правительства страны о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Оно было принято еще в 1934 году.

Теперь собор вновь станет мечетью, сообщает телеканал CNN Turk.

О превращении собора Святой Софии из музея в мечеть власти Турции заговорили несколько месяцев назад. Этому воспротивился весь христианский мир. В ЮНЕСКО действия турецких властей назвали неправомерными и способными повредить "универсальную ценность этого памятника".

Первая христианская церковь на месте собора была построена в 324 году. Здание в нынешнем виде возведено в 537 году при императоре Юстиниане. Больше тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в мире. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"