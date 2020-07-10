Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

В Москве подвели итоги четвертого этапа ИФА-тестирования

У 21,7% москвичей, которые прошли ИФА-тестирование, обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели - с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается", - сказала она.

Четвертый этап ИФА-тестирования прошел с 19 июня по 2 июля. За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек. Любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"