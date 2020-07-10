ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

16:51
  • пятница
  • 10 июля 2020

В Москве подвели итоги четвертого этапа ИФА-тестирования

У 21,7% москвичей, которые прошли ИФА-тестирование, обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Собянин не ждет второй волны коронавируса в Москве
Собянин заявил о преодолении связанных с пандемией проблем в Москве

"Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели - с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается", - сказала она.

Четвертый этап ИФА-тестирования прошел с 19 июня по 2 июля. За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек. Любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Посетители музе в медицинских масках
Посетители музе в медицинских масках
Тест на антитела к COVID-19
Тест на антитела к COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.