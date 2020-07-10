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В РПЦ сравнили превращение Святой Софии в мечеть с пожаром в Нотр-Даме

17:12
  • пятница
  • 10 июля 2020

Православную церковь огорчило это решение

В РПЦ выразили сожаление о том, что собор Святой Софии вновь стал мечетью, а слова патриарха Кирилла не были услышаны.
Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью

Об этом заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению". Очень жаль, что эти слова не были услышаны", - сказал он РИА Новости.

В свою очередь протоиерей Андрей Ткачев сравнил превращение собора в мечеть с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел во Франции 15 апреля 2019 года.

"Мечеть в Святой Софии – это то же самое, что пожар в соборе Парижской Богоматери. Будем смотреть, что будет дальше – какой резонанс это решение вызовет", — сказал представитель РПЦ "Газете.Ru".

Ткачев отметил, что смена статуса собора не обусловлена нуждами мусульман, это исключительно политическое решение.

"Мечетей там хватает", - подчеркнул Ткачев.

10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Власти получили возможность сменить статус собора на мечеть.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

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