Защита Фургала будет обжаловать его арест

Губернатор Хабаровского края арестован на 2 месяца

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В СИЗО его отправили на ближайшие два месяца. Суд посчитал, что чиновник, который обвиняется в организации убийств и покушений на убийство, оставаясь на свободе, может оказать давление на следствие. Так сегодня появилась информация, что некоторым свидетелям стали поступать угрозы.

В Басманный суд Москвы Сергея Фургала привозят утром. Выходя из машины, он кивает журналистам. Одет в тот же костюм, что и вчера. В руках та же спортивная сумка с вещами. Ночь губернатор Хабаровского края провел в следственном изоляторе.

В зале суда Фургал старался казаться спокойным, но иногда сбивался, отвечая на вопросы судьи. Например, не смог вспомнить название вуза в Хабаровске, где учится его сын. На вопрос о состоянии здоровья, заявил, что имеет хронический бронхит, аллергию на латекс и некоторые медицинские препараты, перенес операцию на легком. После этого журналистов попросили удалиться из зала.

Заседание Басманного суда было решено провести в закрытом формате. По словам следователя, нескольким участникам уголовного дела поступали угрозы. Сейчас они находятся под защитой государства. По итогам заседания Сергей Фургал арестован на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до девятого сентября.

Защита настаивала, чтобы суд избрал любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Впрочем, учитывая характер обвинения, вряд ли бы это произошло. Сергея Фургала следствие считает организатором убийств нескольких предпринимателей в Хабаровске, которые произошли около 15 лет назад. Наказание по таким статьям - вплоть до пожизненного лишения свободы. Если сторона обвинения успеет довести дело до суда до истечения сроков давности.

Из зала суда Сергея Фургала выводили в наручниках. В автозак сначала вынесли сумку губернатора Хабаровского края, затем уже вывели его самого. Ближайшие два месяца он будет находиться в столичном СИЗО "Лефортово". Однако у стороны защиты ещё есть время, чтобы обжаловать решение суда.

"В течение трёх суток мы имеем право на подачу апелляционной жалобы. Безусловно [будет подавать]. Сергей Иванович чувствует себя нормально, спокойно, он уверен в своей позиции. Поэтому никаких неожиданностей для него как бы не произошло. Сергей Иванович категорически отрицает свою причастность к обвинению", - заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Никакие фактические подробности уголовного дела сторона защиты не раскрывает. Адвокат дал расписку о неразглашении. Впрочем, известно, что в середине нулевых Фургал занимался бизнесом, экспортировал лес и металлолом за границу. Тогда же в Хабаровске были убиты несколько предпринимателей, которые тоже работали в этой сфере. Следствие подчеркивает, что вышло на главу Хабаровского края, расследуя многоэпизодное уголовное дело. В 2019 году был задержан близкий друг и деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Предположительно именно он и рассказал, какими методами в прошлом достигались их бизнес-успехи. Не исключено, что круг обвиняемых расширится. В Хабаровске по подозрению в мошенничестве сегодня были арестованы два депутата краевой думы, ещё у нескольких прошли обыски.

Пётр Вершинин. Алексей Платонов. Егор Миронов. "ТВ Центр".

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