В Москве завершилась реставрация Дома Наркомфина

Итог работ осмотрел Сергей Собянин

Новость об окончании реставрации в знаковом особняке Москвы уже облетела все сообщества архитекторов. Близ дома Наркомфина экскурсии проходят одна за одной.

Счастливчики уже планируют, где расставлять мебель. Семья Евгения и Юлии Ивашкевич в доме Наркомфина будет не только жить, но и работать. Квартиру выбрали на втором этаже, офис - с панорамным видом. Ключи получили 3 дня назад. Хозяин квартиры признается, в дом просто влюбились. Ремонт - под ключ, даже встроенная техника есть. А все потому, что Дом Наркомфина и пой сей день - памятник архитектуры.

"Заезжая сюда, подписывали документ, о том, что мы обязуемся охранять это здание. Оно находится под охраной. И делать какие-то серьезные перепланировки мы не имеем права", - говорит Евгений.

Дом для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР создал Моисей Гинзбург, основоположник советского конструктивизма. А проект реконструкции подготовил его внук — архитектор Алексей Гинзбург. Исторический облик постройке возвращают с учетом мельчайших деталей. Колонны, на которых стоит дом, укреплены и усилены.

Буквально каждый архитектурный элемент здесь был экспериментальным. Реставрация это сохранила. Необычное здание, похожее на белоснежный корабль, сильно контрастировало с деревянными домами Москвы образца 1930-х годов. Кажется, архитектор почти 100 лет назад заглянул в будущее. Функциональность - в каждом сантиметре интерьера. Планировку двухуровневых квартир-ячеек сохранили. Шкафы заполнили ниши, скрытые мойки, ящики - там, где и вообразить нельзя. Все это уже было предусмотрено проектом. Единственное, чем усовершенствовали архитекторы современные - так это системой "умный дом".

"Управление светом, есть умный домофон, умная система управления канализацией, датчики. Добавлено кондиционирование", - рассказывает главный архитектор проекта Дом Наркомфина Алексей Гинзбург.

Все коммуникации спрятаны так, что не искажают интерьер. Позади три года кропотливой работы. И вот результат: полностью восстановлена функция жилого дома, что еще несколько лет назад было трудно и вообразить.

"Дом Наркомфина был, пожалуй, одним из самых тяжелых объектов. Он даже, насколько я знаю, вошёл в сотню мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть вообще утеряны для мировой культуры. Это был позор какой-то. Это памятник советского конструктивизма 20-30-х годов. И вот после того, как он был отреставрирован, конечно, видно, что это очень уникальный и интересный объект", - сказал Сергей Собянин.

В доме всего 44 квартиры. Площадь - от 30 до 120 квадратных метров. Каждая - штучный товар.

"За полтора года все квартиры были проданы, и к нашему большому счастью, купили люди, понимающие в искусстве, в архитектуре", - говорит руководитель проекта "Дом Наркомфина" Гарегин Барсумян

"Очень важно, что не только это памятник. Это дом, который пользуется популярностью. Это очень важно, что памятник должен служить людям. Должен быть приспособлен для современного использования, при этом не утратив своей ценности и как объект архитектуры", - сказал Собянин.

Пожить в отреставрированном особняке смогут не только его жители. Два гостиничных номера смогут принять гостей. Общественное пространство вокруг дома будет развиваться. В бывшем коммунальном корпусе организуют книжный магазин и кафе. Так что у знаменитого дома Наркомфина - "дома на ножках" - впереди интересное будущее.

Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев, Александр Голубев, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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