Адвокаты по делу Ефремова не знают сути претензий к ним

Федеральная палата адвокатов привлекла их к дисциплинарной ответственности

Адвокатов по делу Михаила Ефремова могут привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение этики. Причём касается это и защитника самого Ефремова - Эльмана Пашаева и потерпевшей стороны в лице Александра Добровинского. В Федеральной палате адвокатов ранее уже говорили, что резонансное дело Ефремова обе стороны часто используют для саморекламы. Но претензии есть и более конкретные. Например, разглашение адвокатской тайны при общении с прессой.

Федеральная палата адвокатов России добавила накала в и без того резонансное и скандальное дело о пьяном ДТП Михаила Ефремова. Организация решила приструнить юристов обеих сторон: Эльмана Пашаева, защищающего актера, и Александра Добровинского, который представляет интересы потерпевших, обвинили в нарушении адвокатской этики.

"В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела", - сообщили в адвокатской палате.

Это короткое сообщение появилось на сайте Федеральной палаты адвокатов России. Все подробности обещают опубликовать на следующей неделе. Какие конкретно претензии к этим юристам, на данный момент пока неясно. Ранее в организации выражали обеспокоенность тем, что оба представителя используют дело актера для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре. Якобы Пашаев и Добровинский слишком много ходят по телешоу, раздают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в которых разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с профессией. Защитнику нужно проявлять сдержанность, осторожность и корректность, а не агрессию, рознь и нетерпимость. Эльман Пашаев сейчас находится в командировке. О решении Федеральной палаты адвокатов он узнал от журналистов. Но прокомментировал ряд претензий, которые палата уже предъявляла уже ранее.

"С моей стороны этого не может быть - разглашение адвокатской тайны. Только может мой доверитель, подзащитный писать. По его жалобе - разглашение адвокатской тайны. И у нас в рамках уголовного дела - о неразглашении уголовного дела. Я ни то, ни другое, ничего не нарушил. Поэтому мне здесь опасаться нечего. Я даже если ходил бы по ток-шок, это законом не запрещено", - заявил Пашаев.

Обсудить историю на ток-шоу и придать ей максимальную огласку во всех СМИ, как правило, всегда заинтересованы пострадавшие, опасаясь, что дело могут замять. Обвиняемая сторона тоже зачастую охотно общается с журналистами в надежде оправдаться или хотя бы донести свою позицию. И все резонансные дела всегда обсуждаются и на телевидении, и в прессе, и на радио. Однако в нарушении адвокатской этики по этому поводу обвиняют не так часто. Некоторые коллеги Пашаева и Добровинского согласны с позицией Палаты: меньше шоу, больше самого уголовного судопроизводства.

"Совет считает, что они занимаются откровенным пиаром, откровенной саморекламой, устраивают вот эти гусиные бои, говорят много того, чего не надо говорить. И лично я очень рад, что возбуждено дисциплинарное производство. Надо было это делать раньше. Потому что это просто дело. Устраивать из этого шоу, а у меня такое ощущение, что они просто устраивают шоу. Вот эта бесконечная шумиха порождает разные были и небылицы. Разные чудовищные версии, которые к делу вообще никакого отношения не имеют. Как адвокат я обращаю внимание на непонятную линию защиты Михаила Ефремова. С одной стороны, они признают вину, с другой стороны — они не признают вину", - говорит член коллегии адвокатов "Люди дела" Алишер Захидов.

Дисциплинарная ответственность за нарушение адвокатской этики может обернуться даже лишением статуса. На усмотрение Совета адвокатов, который рассмотрит жалобу Федеральной Палаты. Эльмана Пашаева ранее уже трижды лишали лицензии. Он говорит о готовности и в четвертый раз ее потерять, но обещает, что это не помешает ему участвовать в деле. Александр Добровинский заявил, что ранее никогда не привлекался к дисциплинарной ответственности. Он также намерен отстаивать интересы пострадавших до конца. Но для начала хочет ознакомиться с сутью предъявляемых Палатой претензий. Как и Эльман Пашаев, никаких документов он пока не видел.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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