Головокружительный аромат: в Крыму вовсю цветут магнолии

Запах буквально валит с ног

В Крыму в Никитском ботаническом саду зацвели магнолии. Уже второй раз в этом году. Одно из самых красивых цветений можно наблюдать, как правило, всего несколько дней. Но в этом сезоне бутонов много и распускаться они могут до конца лета. Благоприятствует климат в этом сезоне и множеству других цветов на полуострове. А среди них немало уникальных.

Королевский парад субтропических особ в самом разгаре. Желтый, белый, розовый – цветущие нимфеи, как русалки, манят в пучину водоемов. Магия окутывает каскад бассейнов, над которыми грациозно возвышаются белоснежные каллы.

Но главная героиня июльских фотосессий в Никитском ботаническом саду — магнолия. Кремовые, словно фарфоровые цветы, как будто излучают лунный свет в тени своих вечнозеленых листьев. Они появились еще 140 миллионов лет назад. Реликтовые растения ровесники динозавров. Цветоносы, которые дошли до наших дней, практически не изменились с тех пор. Листья на ощупь, как будто восковые, тоже красиво смотрятся.

Магнолия иммигрировала в Крым с берегов Миссисипи ещё в начале 19 века. Деревья из США привёз второй директор Никитского сада Николай фон Гартвис. Королевское дерево, как и положено царственным особам, оказалось капризным. Сухие известковые почвы Южного берега не подходили влаголюбивому растению.

"Старая посадка магнолии крупноцветковый 1855 года. Чтобы добиться успеха, ученые Никитского ботанического сада искали места, где была вода проточная, как здесь. Насыпали сосновый наземь в большие ямы и тогда саженцы магнолии хорошо приживались", - говорит научный сотрудник лаборатории дендрологии Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук.

Чтобы найти идеальные условия, потребовалось 30 лет. Окончательно деревья акклиматизировались в Артеке и Воронцовском парке в Алупке в середине 19 века. Ученые начали размножать магнолию семенами. А саженцы тысячами не только продавали, но и дарили.

"Магнолию крупноцветковую отправляли на Кавказ. Так появились деревья в Сочи, на Кавказе, в мигрени. Даже отправляли в Германию, в Гамбург", - рассказывает Герасимчук.

С тех пор магнолия всегда ассоциируется с морем и теплом. Приморские парки и набережные черноморского побережья сложно представить без этих экзотических цветов.

Пряный запах с цитрусовыми нотками настолько сильный и сладкий, что можно сознание потерять. Головокружительный аромат - и это не красивые слова - запах магнолии может вызвать отравление, так что врачи рекомендуют наслаждаться этой красотой на безопасном расстояние.

Например, в Ялте, где даже в знойную жару воздух освежает морской бриз. К тому же в этом сезоне природа подарила гостям города настоящее чудо. Вместе с крупноцветковой магнолией на набережной расцвела магнолия Суланжа. Второй раз за этот год. Фиолетовые цветы только открываются, но живут не долго, лишь несколько дней, а затем увядают. Впрочем, бутонов на дереве так много, что цветение магнолий продлится до середины сентября.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр". Ялта, Республика Крым.

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