Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть

Эту противился весь христианский мир

Сегодня Госсовет республики ожидаемо лишил статуса музея собор Святой Софии в Стамбуле. Теперь он зарегистрирован как мечеть. В официальном заключении парламента сказано, что этот статус неизменен. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Уже в субботу мечеть откроется для молитвы.

Турецкие власти утверждают, что изменение статуса собора не помешает туристам посещать его. Однако мировая общественность отнеслась к перепрофилированию настороженно. ЮНЕСКО напомнила Анкаре о том, что Айя-София включена в Список всемирного культурного наследия и изменение статуса памятника неправомерно. Государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо преобразований.

В Кремле выразили надежду, что Турция учтет значение реликвии для всемирного наследия. Озабоченность решением Госсовета выразили в Русской православной церкви. Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора святой Софии. Патриархи Иерусалимский и Румынский Феофил и Даниил также выразили обеспокоенность превращением собора в мечеть. Однако Анкара как-будто не слышит призывов христианского духовенства и предостережений Объединенных наций.

Собор Святой Софии был основан византийским императором Юстинианом и открылся в 537 году. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи и завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году султан Мехмед II превратил собор в мечеть Айя-София. И почти 500 лет она была одной из основных мусульманских святынь. Всё изменилось в 1934 году. Основатель современного светского турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк подписал декрет, в соответствии с которым зданию был присвоен статус музея.



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