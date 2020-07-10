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Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

17:58
  • пятница
  • 10 июля 2020

Процесс будет постепенным

Переговоры по возобновлению международного авиасообщения, по данным оперативного штаба, начнутся с 15 июля.

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти будут каждые две недели оценивать эпидемиологическую ситуацию в других странах и корректировать список государств, куда россиянам можно будет ездить, передает РИА Новости.

В отношении россиян, которые вернутся из стран, в которых не очень благоприятная ситуация с коронавирусом, будет действовать двухнедельный карантин, не исключила вице-премьер. 

В свою очередь, иностранцы, приезжающие в Россию, должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не менее чем за три дня до прибытия.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Исключение составили рейсы, вывозящие россиян из-за границы и иностранцев на родину.

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