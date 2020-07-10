Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

Впереди месяцы сложной реабилитации

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков, у которого прошлой осенью нашли рак крови, рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга.

"У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре два километра, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал Тиньков в Instagram.

Кроме того, бизнесмен поделился, что планирует создать фонд в сфере донорства и призвал призвал россиян становиться донорами.

Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тысяч, а в Германии 7 миллионов доноров, нам должно быть стыдно!", - написал банкир.

Страшный диагноз Тинькову поставили в октябре 2019 года, но впервые открыто он об этом заявил в марте 2020. Бизнес мен заверил, что его состояние не скажется на работе банка.

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