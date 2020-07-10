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В МИД прокомментировали иск в ЕСПЧ в связи с крушением МН17

19:12
  • пятница
  • 10 июля 2020

Это затруднит поиск истины

Решение Гааги подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к Москве в связи с катастрофой малазийского Boieng – это удар по двусторонним отношениям.
Следователи по делу МН17 готовили провокацию на территории России

"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17 <…> Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики,", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот иск приведет к политизации процесса и затруднит поиск истины. 

Ранее стало известно, что Нидерланды готовят иск к России в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом Boieng. Власти страны "будут добиваться справедливости в отношении 298 жертв крушения рейса MH17", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Boeing 777 "Малазийский авиалиний" потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. Москва не раз называла все обвинения голословными и называла расследование предвзятым и однобоким.

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