Росавиация разработала план поэтапного восстановления авиасообщения

Ряд стран уже согласны возобновить полеты

В Росавиации подготовили план, согласно которому в России будет восстанавливаться международное авиасообщение.

Ведомство уже направило в ряд стран предложения по возобновлению рейсов, ведутся консультации по уточнению взаимных требований. Первыми откроются те страны, в которых установилась балгоприятная эпидемиологическая обстановка.

"Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение", - сообщили в Росавиации.

В свою очередь столичные аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" заявили о полной готовности к международным полетам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля начнет поэтапное возобновление международного сообщения, которое было прервано 27 марта из-за коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"