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Росавиация разработала план поэтапного восстановления авиасообщения

19:30
  • пятница
  • 10 июля 2020

Ряд стран уже согласны возобновить полеты

В Росавиации подготовили план, согласно которому в России будет восстанавливаться международное авиасообщение.
Голикова перечислила критерии для возобновления авиасообщения

Ведомство уже направило в ряд стран предложения по возобновлению рейсов, ведутся консультации по уточнению взаимных требований. Первыми откроются те страны, в которых установилась балгоприятная эпидемиологическая обстановка. 

"Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение", - сообщили в Росавиации.

В свою очередь столичные аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" заявили о полной готовности к международным полетам. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля начнет поэтапное возобновление международного сообщения, которое было прервано 27 марта из-за коронавируса.

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