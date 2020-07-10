Османская империя Эрдогана: что стоит за превращением собора Святой Софии в мечеть

Решение турецких властей осудил весь христианский мир

Храм Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Решение принято и пересмотру не подлежит. Более того, в правящей партии Турции рассчитывают, что памятник христианской культуры и истории будет открыт для поклонения мусульман в максимально сжатые сроки. Идея о возвращении собору статуса мечети принадлежит лично Эрдогану. Якобы по многочисленным просьбам граждан. Правда, граждане просили об этом турецкого президента неоднократно на протяжении многих лет и ранее их не как-то и не особо слышали. Теперь же на фоне стремительного падения рейтингов Эрдогана и его партии турецкий президент вынужден решать внутриполитические вопросы, и вот, пытается завоевать симпатии мусульман. Поэтому же на все обращения из-за рубежа Анкара отвечает кратко: "Все решения, касающиеся Собора Святой Софии, являются вопросом национального суверенитета". При том, что многие считают превращение музея в мечеть нарушением многолетнего статус-кво в мирном сосуществовании христианства и ислама, а действия Эрдогана - еще одним шагом по разрушению наследия Ататюрка и восстановления Османской империи так, как её понимает Эрдоган.

Охрана в соборе Святой Софии ждала, пока мусульманские активисты закончат молитву, а уже потом выпроводила их с территории. Пока Айя-София, так ее называют на греческий манер, находилась в статусе музея, там нельзя было не только проводить христианские службы, но и совершать намаз. Собор построили по приказу византийского императора Юстиниана еще в 6 веке. Но спустя 900 лет город взяли османы, а храм превратили в мечеть. Светский нейтралитет установил своим указом Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934-м. И вот сегодня Госсовет Турции решение Ататюрка аннулировал. Сразу после этого Реджеп Эрдоган своей подписью, по сути, прекратил существование Айя-Софии в нынешнем виде. Теперь это мечеть. Вскоре, возможно, она лишится даже своего названия. И будет носить имя Барбарос Хайреддин-паша. Несогласных турецкий лидер осадил еще до официальной смены статуса.

"Никто не имеет ни права, ни полномочий вмешиваться в наши религиозные дела, так же, как и мы не вмешиваемся в дела других. А возражения относительно статуса Святой Софии как раз и являются прямым вмешательством в наши внутренние дела. Такие действия – это посягательства на наш суверенитет", - заявил Эрдоган.

Посягательства ждать себя не заставили. Инициативу Эрдогана критикуют везде. Министр культуры Греции назвала решение Эрдогана вызовом всему цивилизованному миру. И напомнила, что Айя-София – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации заявили, что пересмотр статуса Святой Софии требует более широкого одобрения. Госсекретарь США Майк Помпео выразился конкретнее.

"Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства", - заявил он.

Даже Константинопольский патриарх Варфоломей, который обычно Турцию не критикует, потому что во многом зависим от воли местного руководства, предупредил: возвращение статуса мечети разочарует миллионы христиан и разрушит два мира. Впрочем, в случае с Варфоломеем на более решительные действия или на продолжение критики вряд ли стоит рассчитывать.

"Если Варфоломей будет организовывать демонстрации у посольств Турции в других странах, то Варфоломея и самого могут каким-то образом дискриминировать на территории Турции и в Стамбуле. И так, в общем, Константинопольский патриархат – это небольшой квартал, а здесь турецкие власти могут сделать с Варфоломеем все, что угодно. Поэтому инструментов у Константинопольского патриарха совсем немного, чтобы противодействовать решению турецких властей", - объясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Русская православная церковь на новости из Турции отреагировала оперативно. Патриарх Кирилл накануне призывал Анкару сохранить нейтральный статус Святой Софии.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - заявил Кирилл.

Для России храм Святой Софии – место особенное. По преданию, именно там приняла крещение княгиня Ольга. Она была первой правительницей Руси, которая проповедовала христианство. В сложные для Византийской империи времена, в XIV веке, русские князья помогали храму деньгами.

"Особую роль сыграла Святая София, это зафиксировано в нашей летописи, которая определяет нашу идентичность. Мы помним прекрасно гонцов князя Владимира, которые там оказались. Которые сказали, что когда мы находились в соборе, ну, по крайней мере, так говорит летопись, и это очень важно, что это именно так было зафиксировано, когда мы находились в соборе, мы не знали, на небе мы были или на земле, так это было прекрасно. Я всегда говорю, приводя этот пример, что от этого идет критерий красоты для нашей культуры", - говорит глава Синоидального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Впрочем, у Эрдогана сейчас явно поменялись приоритеты. Главное для него, видимо, заработать политические очки у радикально настроенных турок. Как? Показать свою решительность, достойную великих османов: Турция сделала собор мечетью, потому что может. Чтобы придать инициативе исторической легитимности министр иностранных дел Чавушоглу даже продемонстрировал документ 1462 года о преобразовании Святой Софии в мечеть. О статусе собора за 11 веков до этого, а именно в 324 году на месте Айя-Софии возвели первую церковь, турецкий дипломат умолчал.

"Стремление Эрдогана выйти с этой акцией на международную арену. Все-таки надо признать, что Эрдоган добился своего, и этот акт будущего превращения Святой Софии из музея в мечеть обсуждает весь мир. Более того, Эрдоган стал своего рода символом мусульманского деятеля, который противопоставил Турцию западному миру", - рассуждает Лункин.

Такая игра Реджепа Эрдогана в геополитику грозит утратой 15-векового культурного наследия. В статусе мечети в Святой Софии, по мусульманским правилам, не должно быть никаких изображений. Министерство культуры Турции поспешило заверить, что фрески уничтожать не собираются. Не исключено, правда, что их закрасят. Справедливости ради, довольно бережно. Есть специальный раствор, который турки неоднократно использовали как в самой Айя-Софии, так и в других христианских храмах на территории страны. Например, в церкви Хора в Стамбуле. Там изображения замазали еще на рубеже XV и XVI веков. А в 1948-м после небольшой реставрации, когда мечеть стала музеем, лики святых вернули. Причем, сохранились они даже лучше, чем в других храмах. Впрочем, вопрос о статусе Святой Софии – это не только фрески или, например, открытость для туристов.

"Есть такое понятие в физике полимеров – хрупкие объекты. Это объекты, которые при таком незначительном воздействии на них, они очень серьезно меняют свои свойства. Это я сейчас как метафору использую, а не как техническую сторону. В том смысле, что религиозные вопросы – это очень тонкие вопросы, которые могут при этом очень сильно резонировать и очень быстро набирать обороты, и взрывоопасно", - говорит Владимир Легойда.

Смена статуса может запустить цепную реакцию и даже нарушить многолетний статус-кво в отношении двух религий. В Греции уже предложили заменить дом-музей Ататюрка в Салониках на экспозицию о геноциде понтийских греков. Что будет дальше, зависит от Эрдогана. Турецкий лидер сделал решительный шаг. Вопрос – насколько он готов к последствиям.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Артем Данцевич, "В Центре Событий".

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