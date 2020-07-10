Джонни Депп против Эмбер Херд: суду предстоит выяснить, кто же из них тиран

По всей видимости, оба хороши

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа. Две звезды уже в разводе, но итогами расставания Депп недоволен, поскольку остались пятна на репутации. И сейчас актер требует наказать таблоид The Sun за то, что газета назвала его домашним насильником, утверждая, что он избивал свою бывшую жену. Так вот Депп настаивает на том, что если кого и били в их семье, так это его. Звездность за закрытыми дверьми ничего не значит.

Спрятав лицо за темными очками и платком, Джонни Депп все равно не смог пройти мимо журналистов не замеченным. Как всегда, подтянут, аристократично-бледен. В общем, как ни крути, но не похож он на жертву домашнего насилия. За три года, которые прошли с момента развода Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, душевные и физические раны затянулись, поясняют адвокаты актера. Теперь в Высоком суде Лондона Депп намерен добиваться официальных опровержений от таблоида SUN, назвавшего актера домашним тираном.

Деспот в этих отношениях действительно был, точнее была. В доказательство агрессии бывшей жены Депп готов предоставить аж 80 записей с камер наблюдения. Это плюс к тем аудиофайлам, которые уже растиражировала бульварная пресса. Была у супругов такая милая черта – беседы записывать.

— Прости, но я тебя не ударяла.

— Ты била меня.

— Я просто дала тебе приличную пощечину. Никто тебя не избивал.

— Не говори мне, что значит быть избитым. Когда у тебя рука сжата в кулак, как это называется?

— Никто тебя не избивал, не знаю, что там было с моей рукой, но ты в порядке, тебя никто не бил, я просто ударила.

Вот синяки, а вот поврежденный палец. Во время одной из ссор Эмбер Хёрд запустила в благоверного бутылкой. На борту частного самолета актер был вынужден прятаться в туалете от разъярённой супруги. В защиту Деппа готовы выступить его бывшие подруги: французская певица Ванесса Паради и американская актриса Вайнона Райдер, которые утверждают, что Депп руки ни на кого никогда не поднимал. Ну а сам актер теперь вполне может возглавить "Общество защиты побитых голливудских мужей" Ни он первый, ни он последний.

Актриса Хизер Локлир не только мужа изувечила, но и троих прибывших его защищать полицейских. Брутальный Джейсон Стетхем стойко терпел побои от миниатюрной Келли Брук. Ему на смену пришел Билли Зейн, которого Брук тоже поколачивала. Тяжелая рука, как говорят, у Кармен Электры и это при том, что ее теперь уже бывший возлюбленный - двухметровый, стокилограммовый баскетболист. Доставалось и сильным мира сего. Хилари Клинтон, по словам работников Белого Дома, легко и непринужденно могла дать оплеуху мужу Биллу.

"Однажды, заступив на сопровождение к Биллу Клинтону, я увидел у него под глазом фингал приличных размеров, который, конечно, изо всех сил постарались замаскировать гримеры. Так что, полагаю, миссис Клинтон не только за словом в карман не полезет. У нас даже такая шутка была между собой, что пора охранять президента от его супруги", - вспоминает бывший сотрудник службы безопасности Белого дома Гэри Бирн.

Охранять от вспыльчивой невесты в таком случае придется и британского премьера Бориса Джонсона. С ним, поговаривают, дома тоже не церемонятся. Дело не в социальных статусах, семейных ролях и прочих, лишь внешних атрибутах поясняют психологи.

"В любом человеке: и мужчине, и женщине есть и мужское, и женское. Вопрос в том, кто сколько и чего проявляет. Никому не комфортно, когда его бьют, когда проявляют насилие, но если насилие применялось по отношению к ребенку, например, в детстве, то возникает такая толерантность к насилию. Может быть, была такая гневная, строгая, авторитарная мама, которая проявляла такое поведение. И такое поведение со стороны женщины воспринимается как норма", - говорит психолог Наталья Федына.

В любой стране мира всегда найдется та, кто и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Вот, например, практически болливудская драма! Разгневанная женщина, решила, наказать мужа. Тот втайне хотел жениться на другой (см. видео).

А это воспитательная работа в китайской семье. Надпись на плакате: "Дорогая, прости я был не прав!"

Наши темпераментные женщины тоже иногда пускают в ход кулаки. Этот петербуржец даже домой за ноутбуком зайти боялся: доставалось от сожительницы за каждый "лайк" симпатичной девушке (см. видео). Пришлось в полицию обращаться.

Так что заставляет ранимых, нежных и чутких становиться злыми и агрессивными? Старик Фрейд всем все давно объяснил.

"Агрессия - это проявление неуверенности в себе. Корни этого события уже могут быть разными, женщина так может устанавливать свою власть над мужчиной через силу, через выплеск", - объясняет психолог Наталья Федына.

Казалось бы, восточные семьи с традиционным патриархальным укладом от этого застрахованы, но нет. Оплеухи и тумаки от своих супруг, по данным соцопросов, регулярно получают 30% египетских мужчин, состоящих в браке. По этому показателю страна на первом месте в мире. Обиженным супругам остается искать утешения в эфире местных телеканалов.

"Когда я нахожусь не дома, то ощущаю себя львом. Но стоит мне зайти в свою квартиру, как меня начинает избивать жена. Я боюсь ее, она выбила мне зуб", - рассказывает один из пострадавших мужчин.

Наши интернет-пользователи лишь иронизируют и делятся смешными видеороликами, а нет бы пожалеть бедных, забитых и напуганных мужчин.

"Сочувствовать мужчине в обществе не принято, особенно когда на него нападает женщина. Это стереотипное мышление, что женщина слабая, и если тебя бьет слабая женщина, хотя это не всегда так, то значит ты - слабый и вроде как не очень мужчина. И здесь сочувствовать – значит, признать, что мужчины могут быть не сильными", - говорит психолог Федына.

Любое насилие – однозначное зло, резюмируют специалисты. О нем можно и нужно говорить. А вот превращать ли все это в шоу – личное дело каждого. Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись три года назад, но до сих пор охотно делятся пикантными подробностями своего непродолжительного романа. К тому же шлейф скандалов уже стоил Деппу нескольких ролей, в том числе харизматичного капитана Джека Воробья, и разорванных контрактов. На кону - репутация актера. Учитывая, что новый судебный процесс лишь в самом начале, грязи, увы, будет много.

Матвей Шестаков, Екатерина Симанович, "В Центре Событий".

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