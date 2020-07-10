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"Мог сдуру что-то ляпнуть": журналист Гаспарян о деле Ивана Сафронова

22:14
  • пятница
  • 10 июля 2020

Его подозревают в передаче секретных сведений чешской разведке

Во вторник по подозрению в государственной измене был арестован советник главы Роскосмоса, известный журналист Иван Сафронов. Судя по большому объему материалов уголовного дела, разрабатывали Сафронова давно. Об этом же свидетельствуют и использование в качестве основы обвинения эпизода 2017 года и более ранних.

Учитывая характер преступления, в совершении которого подозревается Иван Сафронов, решение суда об аресте было вполне ожидаемо. Как и то, насколько резонансным станет арест бывшего корреспондента газеты "Коммерсант", а ныне советника главы Роскосмоса. Он, по версии следствия, несколько лет работал на иностранную разведку. Хотя сам Иван это категорически отрицает.

Ивана Сафронова задержали во вторник утром. На кадрах, снятых камерой у подъезда, хорошо виден этот момент. Как видно уже на видео, чуть позже распространенным ФСБ, никакого сопротивления Иван Сафронов не оказывает. Сначала он, вероятно, даже не понял, что произошло. На месте у него изымают личные вещи, среди которых папка с документами, ключи, служебное удостоверение, маска и перчатки. Сажают в машину и везут на допрос, как оказалось, в рамках уголовного дела о госизмене. 

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в ФСБ.

В первые часы информации было минимум. В Роскосмосе, где Иван Сафронов последние два месяца трудился на должности советника главы госкорпорации и отвечал за информационную политику, заявляют следующее: 

"Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел", - рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Руководство газеты "Коммерсант", где ранее работал Иван Сафронов, на тот момент тоже не в курсе. Главный редактор издания Владимир Желонкин подчеркнул, что правоохранительные органы за какой-либо информацией к нему не обращались. И причин задержания Сафронова он не знает. Но то, что оно точно не связано с его журналисткой деятельностью, чуть позже поясняют в Кремле. 

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Да и подозревают его не в разглашении, а именно в передаче секретных данных, которые он теоретически мог получить, учитывая специфику прежней работы. До назначения в Роскосмос Иван Сафронов 9 лет был корреспондентом газеты "Коммерсант". Затем ещё год писал для издания "Ведомости". Занимался, прежде всего, военно-промышленной тематикой и имел обширные контакты в этой сфере, которые опять же теоретически могли сообщить ему сведения, представляющие гостайну. Их, по версии следствия, Сафронов и передал чешским спецслужбам, которыми и был завербован.

"Иван обвиняются в том, что якобы в 2012 году начал сотрудничество со спецслужбами такого европейского государства, как Чешская республика. Многие сегодня, вот в интернете я смотрю, узнали именно из этого дела о том, что в Чешской республике есть спецслужбы. В 2017 году, по версии следствия, он получил некоторое задание от этих спецслужб. И в этом же 17-м году передал в эти же спецслужбы некоторые сведения, которые касаются военно-технического сотрудничества России с государствами в Африке и на Ближнем Востоке", - рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

Новость о том, что к этому делу причастны именно чешские спецслужбы, многие, конечно, восприняли иронично. Потому как для россиян Чехия – это, прежде всего, хорошее пиво и вкусная еда, а никак ни шпионы, которые работают против России. Однако не стоит забывать, что эта страна является членом НАТО. И разведка в Чехии была, есть и будет. Причем одна из лучших в Восточной Европе. И тут достаточно вспомнить одного Карела Кёхера. До 1965 года он работал ночным сторожем. Затем был завербован Чехословацкой внешней разведкой и направлен в США. Спустя четыре года он закончил Колумбийский университет. Получил учёную степень доктора под руководством ныне покойного Збигнева Бжезинского. А начиная с 1972 года, Карел Кёхер  уже работал консультантом в оперативном директорате ЦРУ, снабжая СССР секретными данными

"До Отечественной войны чешская разведка считалась одной из лучших в мире. Да и после войны в советские времена, вплоть до распада Советского Союза, чешская разведка была одним из главных наших союзников. Ну, а сейчас, к сожалению, одним из главных противников", - говорит российский историк спецслужб Александр Колпакиди.

После развала Советского Союза чешскую разведку серьезно почистили. Но наработанный опыт ведь никуда не делся. А вот кураторы и цели кардинально поменялись.

"Все разведки стран НАТО действуют сообща. Кормит их ЦРУ. Деньги выделяются в основном американские. Из разоблачений Ассанжа, Сноудена, мы знаем, что это все единая цепь, которая действует против нашей страны, против Китая и так далее", - объясняет Колпакиди.  

"Поэтому и сегодняшнее явление с этой точки зрения разведки Чехии в этой истории, оно не вызывает ровным счётом никакого удивления. Ну, не хотят в Центральном разведывательном управлении сами подставляться. Для этого есть бывшие страны социалистического лагеря, которые замечательным образом это все отрабатывают", - рассуждает журналист Армен Гаспарян.

Да и с точки зрения психологии, говорят эксперты, русский человек легче довериться жителю Восточной Европы, чем американцу или британцу. А чехи в этом плане вообще стоят особняком. Потому как наши страны долгое время были союзниками. Да и сейчас чехи не воспринимаются врагами.

"Там вполне могла быть абсолютно такая бытовая схема вербовки. То есть иначе говоря, Сафронов что-то сдуру ляпнул где-нибудь за столом в компании. Нужные люди это услышали. А дальше всей птичке пропасть, коль увяз коготок. Так зачастую регулярно случается, потому что у нас за последние годы в этот порог, когда люди отдают себе отчёт, что они делают, значительно снизился", - полагает Гаспарян.

Или Сафронов, например, думал, что имеет дело с коллегой-журналистом, передавая эти сведения. А деньги за них мог посчитать гонораром. С другой стороны, он ведь работал в профессии больше десяти лет. И не осознавать, какого характера информацией обладает, не мог. В общем, вопросов хватает. Ответить на них должно следствие. И, конечно же, суд, который пройдет в закрытом режиме из-за того, что в этом деле фигурируют сведения, составляющие гостайну.

Александр Панюшкин, Павел Дубров, Лера Дзгоева, "В Центре Событий".

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