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Зеленский дал послабление молодежи ЛНР, ДНР и Крыма

20:28
  • пятница
  • 10 июля 2020

Президент борется за их ум и талант

Президент Украины Владимир Зеленский упростил поступление в высшие учебные заведения страны для выпускников школ самопровозглашенных ЛНР, ДНР и Крыма.

Соответствующий закон опубликован на сайте украинского президента.  Зеленский полагает, что эта мера будет мотивировать выпускников школ Крыма и Донбасса переехать на Украину.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию <…> учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.

До принятия закона выпускники школ Крыма и Донбасса поступали по отдельным ограниченным спискам.

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