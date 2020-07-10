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Путин о внешней политике: мы не должны выглядеть как "придурки с бритвой"

21:02
  • пятница
  • 10 июля 2020

Так президент объяснил, почему страна не отвечает на хамство зарубежных партнеров

Владимир Путин объяснил, почему на фоне откровенного хамства Россия выбрала уважительный тон диалога с зарубежными партнерами. По его словам, страна должна спокойно отставить свои интересы.

"Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1" (цитата по "Интерфаксу".)

Глава государства уверен, что противостояние на международной и экономической арене будет продолжаться.

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