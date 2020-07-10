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Путин обозначил позицию России в мировой экономическом противостоянии

20:55
  • пятница
  • 10 июля 2020

"Россияне не должны выглядеть как какие-то придурки"

Президент России Владимир Путин высказался о сложившейся экономической ситуации в мире.

Для российского лидера очевидно, что противостояние на международной арене будет продолжаться и расти.

"Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин".

Несмотря на все происходящее, Россия не опустится до грязных методов и будет вести уважительную по отношению к западным партнерам политику в рамках установленных нормативов, передает РИА Новости.

"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - отметил президент России.

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