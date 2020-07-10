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Эрдоган резко высказался о критике его решения по Софии

21:26
  • пятница
  • 10 июля 2020

Богослужения в мечети начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Категорично высказался о возражениях против его решения сменить статус Святой Софии на мечеть.
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Любая критика будет расцениваться Анкарой как нарушение суверенитета Турции.

"Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета", - отметил Эрдоган. 

Несмотря на то, что процесс преобразования Святой Софии займет до полугода, богослужения в Айя-Софии начнутся 24 июля. Вход в мечеть будет бесплатным для всех, заявил Эрдоган.

10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Власти получили возможность сменить статус собора на мечеть. В РПЦ, ЮНЕСКО и ЕС с сожалением восприняли решение Анкары.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

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