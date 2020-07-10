В России разработают детскую вакцину от коронавируса

Но в 2020 году она точно не появится

Для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для создания данной вакцины должны быть соблюдены особые требования по безопасности.

"Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, наверное, преждевременно", - заявила руководитель ведомства.

Попова напомнила, что дети легче переносят коронавирус и у них формируется иммунитет к инфекции.

По последним данным, в России зарегистрированы 713 936 заболевших коронавирусом, суточный прирост снижается и составил 6 635 заболевших. Больше всего инфицированных проживают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Иркутской, Воронежской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего за весь коронавирусный период выздоровели 489 068 россиян, умерли 11 017.

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