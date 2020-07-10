Собянин успокоил москвичей: второй волны COVID-19 в ближайшее время не будет

Пики заболеваемости столица прошла

Общее количество заражений коронавирусом в России сократилось на 90% за два месяца. По всей стране постепенно снимаются введенные из-за пандемии ограничения, согласован план по возобновлению международных перелетов.

И как закономерный итог - в столице сделан еще один шаг к возвращению к обычной жизни. С 13 июля вернутся к работе в очном режиме учебные заведения, снимаются ограничения на работу парков, аттракционов, культурных и развлекательных центров, напоминает "ТВ Центр". С этого понедельника в Москве решением мэра ношение масок на улице становится необязательным. Но в общественном транспорте, в магазинах, поликлиниках и прочих общественных местах масочный режим продолжит действовать. Также по-прежнему будет приостановлено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий. Впрочем, Собянин предложил не верить прогнозам, согласно которым в город может прийти новая волна заболеваемости.

"Прогнозы — вещь неблагодарная, вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются", - сказал Сергей Собянин.

Просто потому что снижение количества заражений, увы, не означает полной победы над вирусом. Каждый день от этой заразы продолжают умирать люди и, хотя загруженность больниц в столице снизилась в 4 раза, ковидные отделения продолжают работу, по стране есть регионы, которые продлевают ограничения. Например, Красноярский край. На неделе стало известно о том, что "короной" заболел один из основателей и бессменный участник уральской рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов.

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