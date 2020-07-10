ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава UFC призвал оставить Хабиба в покое

23:04
  • пятница
  • 10 июля 2020

Неделю назад у него умер отец

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал общественность и СМИ не беспокоить чемпиона Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

"Это ужасно, мне жаль Хабиба. Мы знаем, как он любил отца и близок был с ним. Ему нужно время, чтобы утолить свою печаль. <…> Не надо его беспокоить, просто оставьте в покое", - заявил он на пресс-конференции (цитата по RT).

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Тренер не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хабиб Нурмагомедов с отцом
Хабиб Нурмагомедов с отцом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.