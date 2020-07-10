Глава UFC призвал оставить Хабиба в покое

Неделю назад у него умер отец

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал общественность и СМИ не беспокоить чемпиона Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

"Это ужасно, мне жаль Хабиба. Мы знаем, как он любил отца и близок был с ним. Ему нужно время, чтобы утолить свою печаль. <…> Не надо его беспокоить, просто оставьте в покое", - заявил он на пресс-конференции (цитата по RT).

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Тренер не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.

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