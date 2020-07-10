"Сделаем Америку снова горячей": выборы в США рискуют превратиться в цирк

В гонку собираются вступить Канье Уэст и Пэрис Хилтон

В Штатах предвыборное шоу плавно превращается в цирк. О намерении поучаствовать в выборах президента заявила Пэрис Хилтон, светская львица, наследница миллионов и большая поклонница всего розового. Политологи уже шутят, что такими темпами если не в этом, так в 24-м году первую леди США можно будет увидеть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Это они уже про Ким Кардашьян, супругу другого свежего кандидата на кресло в Белом доме - чернокожего рэпера Канье Уэста. Впрочем, уже рассуждая серьезно, специалисты по вашингтонскому болоту сходятся во мнении, что звезды не случайно так сошлись: по опросам Трамп проигрывает Байдену. Да и накат на американского президента идет сейчас колоссальный на фоне острейшей ситуации с коронавирусом, падающей экономики и массовых протестов. Трамп же в ответ призвал приготовиться к реакции на происходящее в стране "молчаливого большинства". Американский глубинный народ сейчас главная надежда Дональда Фредовича.

"Сделаем Америку снова горячей". Нет, это нет Трамп сошёл с ума. С этим лозунгом в Белый дом собралась войти Перис Хилтон - 39 летняя наследница империи отелей Hilton. Светская львица уверена: всё, что нужно новому американскому президенту для успеха – это чёрные трусы и ещё немного краски – розовой. Именно в свой любимый цвет Перис собирается перекрасить Белый дом – других планов для себя как президента она пока не придумала. Чуть меньше проблем с планированием у другого кандидата в президенты, тоже миллиардера – рэпера Канье Уэста. Его личное состояние почти полтора миллиарда долларов, а журнал TIME несколько раз включал его в сотню самых влиятельных людей в мире. Но всё же его вес в звёздной тусовке напрямую зависит от его жены - супер-звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, сумевшей сделать карьеру всего лишь на одной, но очень выдающейся части своего тела. Так что именно благодаря жене обстановка в Белом доме действительно будет очень горячей. И американцам точно не придётся скучать по красавице Меланье Трамп. Обе дамы – нынешняя и потенциальная первая леди - имеют неприличное прошлое: у Меланьи есть фотосессии в стиле ню, а у Ким есть один фильм для взрослых. Но при этом обе ухитрились добиться не просто любви, но и уважения поклонников. Так что остаётся только констатировать: американские выборы ещё никогда не были такими захватывающими.

"Это совсем новое явление. Такого не было раньше. Я живу уже полвека. Даже 10 лет назад ничего подобного не было, насколько я помню. Немало случаев, когда люди из кино вошли в политику: Шварценеггер, Рейган, губернатор штата Миннесоты – это бывает, но обычно они это делают в рамках крупных партий", - рассуждает аналитик из США Джон Вароли.

Кстати, политологи уже подозревают, что Канье Уэст не просто так стал баллотировать в президенты – против Дональда Трампа он ничего не имеет. А вот против Джо Байдена настроен отрицательно.

"Вот Обама был особенный. Трамп особенный. Говорят, Канье Уэст особенный. Америке нужны особенные люди, за которыми пойдут другие люди. Билл Клинтон? Особенный. А вот Джо Байден нет…" – пишет журнал Forbes.

Похоже, задача Уэста максимально простая: оттянуть на себя голоса, которые могли бы пойти Байдену. И ведь семейство Уэста- Кардашьян в сегодняшних реалиях вообще идеально подходит для такой роли. Во-первых, у них смешанный брак: Канье Уэст афроамериканец, а Ким – армянка. Во-вторых, отчим Ким на седьмом десятке сменил пол и стал женщиной. Словом, придраться к семье невозможно. В ней есть всё, за что сегодня борется американское общество.

"Вряд ли он станет президентом, это маловероятно, но он может собрать достаточно большое количество голосов у афроамериканцев и у белой молодёжи. Он легко может подпортить демократам. И кто знает, может он всё это делает с тайным согласием Трампа?" – рассуждает Вароли.

А Трампу сейчас как никогда нужна помощь, соцопросы показывают, что он проигрывает Байдену аж 12%. И это несмотря на его грязную коррупционную украинскую историю, и даже несмотря на проблемы с памятью и речью. Причём Байден в последнее время настолько чувствует себя уверенно, что позволяет публично заявлять о полной несостоятельности Трампа как президента.

"Трамп думает только о себе! "Мы не будем это обсуждать, в стране делают слишком много тестов на COVID, я хочу замедлить процесс". И такое говорит человек, который себя называет главнокомандующим, но при этом в борьбе против коронавируса оказался не способен ничем командовать", - негодует Байден.

Байден сейчас работает в мягкой тактике: он не напрягается и не выдумывает ничего революционного, Джо просто следит за выступлениями Дональда и клянётся исправить всё, что он наворотил. Например, на этой неделе Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, и Байден тут же пообещал, что в первый же день, когда переступит порог Белого дома, вернёт Америку в ВОЗ. Ещё Трамп требует, чтобы в новом учебном году все школы работали в прежнем режиме, как до коронавируса, а Байден настаивает на дистанционном обучение в целях безопасности. Ещё Байден поддерживает протесты за права темнокожих и регулярно спекулирует на этой теме

"Да, Америка - это не сказка, но сейчас у нас есть возможность покончить с расизмом в этой стране и, наконец, понять те слова, на которых стоит наша нация. Мы можем победить и победим, если будем действовать вместе", - заявляет Байден.

Но действовать вместе у американцев не получается: расколотое общество раскололось ещё раз. Причём, не на словах. Протестующие уже не видят границ: рушат магазины, вламываются в дома, безнаказанно стреляют даже в детей.

"Мы стреляем друг в друга на наших улицах, в этом городе. И вы насмерть застрелили ребёнка! Стрелял не один человек, а как минимум двое. Восьмилетний ребёнок! Мы наносим друг другу больше вреда, чем любой сотрудник полиции!" – заявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Проблема, действительно, назревала давно. Основательница движения Black Lives Matter в своё время открыто высказывалась явно не за равноправие.

"Белая кожа - это ненормальность, свойственная недочеловеку. Белые люди - генетический дефект черноты. Чёрные просто при помощи своих доминирующих генов могли бы буквально смести с лица земли белую расу", - писала когда-то Юсра Хогали.

Но плохим полицейским сейчас называют именно Трампа. Потому что он призывает к порядку. Как заявил телеканал CNN, даже в святой для Америки праздник - День независимости – президент произнёс "очередную сеющую глубокие распри речь".

"Американские герои победили нацистов, одолели фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности, отстаивали американские принципы и преследовали террористов до самого края земли. Сейчас мы наносим поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, агитаторам, мародёрам и людям, которые очень часто не имеют ни малейшего представления о том, что они делают", - заявил он.

Прошлые заслуги Америки Трамп, конечно, преувеличил, но посыл понятен, и демократов он раздражает. Кстати, это раздражение в политической борьбе за новый президентский срок Трампу только на руку. По сути, если бы он очень сильно хотел остановить этот бардак, который сейчас происходит в Америке, то он бы его остановил, но тогда у Трампа стало бы на один повод меньше для обвинения демократов в излишней демократии, которая переросла во вседозволенность.

"Трамп не хочет останавливать это. Ему выгодно, что продолжаются эти бунты, эти грабежи, то, что преступность растёт. Ему это выгодно, потому что он знает, что больше и больше народа будет его поддерживать", - говорит аналитик Джон Вароли.

Трамп, конечно, поздновато решился реабилитировать свою репутацию. Рассорившись практически со всем миром, обложив почти все страны бестолковыми санкциями, теперь он хочет к ноябрю стать максимально положительным персонажем.

"На внешнеполитическом треке Трамп действовал шумно, но совершенно бестолково. Более того, его маниакальное желание выйти из всех глобальных, либо местных соглашений, которые заключили его предшественники - всё это сделало Трампа, по сути, человеком, которого не принимают. Фактически G7 перестала собираться именно по причине того, что в Трампе не видят договороспособного партнёра и союзника", - рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

То есть у Трампа получилось поссориться с партнёрами, и не получилось, хотя обещал, наладить отношения с Россией. Глава Пентагона на этой неделе похвастался, что Америке удалось в этом году удачно сдерживать и Россию, и Китай.

"Может быть, выпячивая некие угрозы со стороны России и Китая, они пытаются отвлечь внимание своего населения от тех поразительных проблем, которые сейчас мы наблюдаем в США. Наверное, сказываются предвыборные соображения – надо набирать очки", - говорит глава МИД России Сергей Лавров.

В четверг Трамп заявил, что поддерживает решение Канье Уэста баллотироваться в президенты. И это не удивительно: в компании репера с биполярным расстройством, нарциссической звездой реалити-шоу и стариком в маразме набирать очки в президентской гонке будет гораздо проще.

Вера Щирова, Артём Данцевич, Екатерина Симанович, "В центре событий.

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