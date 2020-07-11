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Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

09:34
  • суббота
  • 11 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

В Нижнем Новгороде сегодня ранним утром произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме.
По уточненным данным, пострадали три человека. Эвакуированы 28 жильцов, сообщает "ТВ Центр".

Эпицентр взрыва газовоздушной смеси находился в квартире на 6 этаже. Прибывшим на место пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. По данным МЧС, разрушены перекрытия между двумя этажами, повреждены межквартирные перегородки, выбиты стекла.

Причины инцидента уточняются. Власти решают вопрос о временном жилье для пострадавших.
 

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Взрыв газа в Нижнем Новгороде
Взрыв газа в Нижнем Новгороде
Последствия взрыва газа в квартире
Последствия взрыва газа в квартире
Последствия взрыва газа в квартире
Последствия взрыва газа в квартире
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