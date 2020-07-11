Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

Возбуждено уголовное дело
В Нижнем Новгороде сегодня ранним утром произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме.
По уточненным данным, пострадали три человека. Эвакуированы 28 жильцов, сообщает "ТВ Центр".
Эпицентр взрыва газовоздушной смеси находился в квартире на 6 этаже. Прибывшим на место пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. По данным МЧС, разрушены перекрытия между двумя этажами, повреждены межквартирные перегородки, выбиты стекла.
Причины инцидента уточняются. Власти решают вопрос о временном жилье для пострадавших.