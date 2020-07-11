Очевидцы рассказали о взрыве газа в Нижнем Новгороде

Пострадали пять человек

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Это произошло рано утром. Ударной волной выбило стёкла, повредило перекрытия между этажами. Начался пожар. Пять человек пострадали. На месте ЧП сейчас работают следователи и спасатели.

Выбитые стекла, раскуроченные оконные рамы, обгоревший фасад 9-этажного дома. От кухни и жилой комнаты квартира на 6 этаже, где произошел взрыв, мало что осталось. Громкий хлопок жители услышали рано утром.

— Умывался. Бабахнуло так, что все затряслось, открыл окно, все валяется. Стали звонить в МЧС.

— Я услышала звук, но я плохо вообще слышу, поэтому не поверила. Ну думаю, что это у меня открылась дверь на балконе.

Сообщение о взрыве и последующем возгорании на пульт МЧС поступил около 04:20. Спасатели тут же выехали на место. Пожар ликвидировать удалось довольно быстро.

"Повреждены межквартирные перегородки, перекрытия между 6 и 7 этажами, нарушено остекление 2 квартир", - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области по антикризисному управлению Виталий Ситкин.

Известно о пяти пострадавших. Два человека - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Их состояние, по словам медиков, опасений не вызывает. У остальных - легкие травмы, им помощь оказали на месте. Жильцов же из квартир эвакуировали. И разместили в соседней школе. Если потребуется, им выделят временное жилье. Дом же пока обследуют. Проверяют на безопасность и устанавливают причины ЧП. Одна из версий - взрыв бытового газа.

Известно, что злополучная квартира в момент ЧП пустовала. Лето хозяева проводили на даче. И в город приезжали, как говорят соседи, редко. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"