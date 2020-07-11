Христианский мир осудил Турцию за превращение собора Святой Софии в мечеть

Решение Эрдогана грозит непредсказуемыми последствиями

Вызовом всему христианскому сообществу, отказом от принципов светского государства и европейских культурных ценностей называют в мире решение турецких властей снова превратить в мечеть собор Святой Софии. В течение последних 85 лет один из главных символов христианской цивилизации был музеем, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Новый указ президента Эрдогана рискует нарушить хрупкий компромисс и привести к непредсказуемым последствиям.

Мусульмане в Стамбуле ликуют: превращенная 86 лет назад в музей крупнейшая мечеть страны возвращает свой статус.

"Я плачу, мы мечтали об этом с детства, наш Конституционный суд исправил несправедливость, и мы благодарны властям за то, что мечеть вновь обретает свое предназначение", - говорит жительница Стамбула Фатима Икнен.

Но христиане во всем мире всегда почитали храм как Собор Святой Софии. Построен еще во времена Византийской империи. Мечетью он стал гораздо позже, в период Османских завоеваний. И просуществовал в таком статусе пять веков. В начале прошлого столетия основатель турецкой республики Кемаль Ататюрк, который придерживался светских взглядов, объявил храм музеем. И вот нынешний президент это решение аннулировал.

"24 июля мы все вместе совершим пятничную молитву и вновь откроем собор Святой Софии для поклонения. Как и во всех наших мечетях, его двери будут широко открыты для местных жителей и иностранцев, мусульман и немусульман", - заявил Реджеп Эрдоган.

Турецкие власти утверждают: музейные и церковные ценности не пострадают. Но за пределами страны политики, священники, искусствоведы, критикуют решение Анкары. В ЮНЕСКО напомнили, что Айя-София находится в списке всемирного культурного наследия, и государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо преобразований. Довольно резко высказались на этот счёт в Старом свете. Греция назвала решение Анкары варварством. Турции не намекают, а прямо говорят, что это непременно отразится на отношениях с Евросоюзом.

"Эти решения представляют собой один из наиболее символических актов, ставящих под сомнение ценности современной и светской Турции. Целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должна быть сохранена", - заявил министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив ле Дриан.

В Москве также надеются, что Турция учтет значение памятника для истории культуры. Российские христиане относятся к собору с особым пиететом. Ведь именно в Константинополь в 10 веке прибыли послы князя Владимира. И этот визит повлиял на судьбу всей Руси. Одной из первых кто крестился в Святой Софии, была княгиня Ольга.

Сожалеют о случившемся и в госдепартаменте США. Хотя ещё год назад Реджеп Тайип Эрдоган предупредил: изменения статуса собора станет ответом на принятые в Вашингтоне решения признать Иерусалим столицей еврейского государства, а Голанские высоты - частью Израиля. Так что для президента Турции это ещё и шаг политический. Он показал миру, что держит слово. Его поддержали 70 процентов сограждан.

"Он исламизирует страну, и это его позиция весьма последовательная. Поэтому с моей точки зрения, я не берусь говорить о том, насколько политически конструктивное это решение, но то, что это определённый месседж, который он посылает не столько внутреннему потребителю, сколько на внешний контур. Ради этого он предпринял такое скандальное начинание", - рассуждает политолог Карине Геворкян.

Мусульманам разрешено молиться в церквях. Но только в тех, где нет изображений. Это положение шариата непреложно. А храм Святой Софии украшен фресками. Пока мечеть не стала музеем, росписи были закрашены и споров по этому поводу не возникало. Но вопрос, что делать сейчас? Власти Турции обещают скрыть уникальную живопись за ширмами или проекциями. Но от этого фрески не перестанут быть фресками. Впрочем, для жителей Стамбула эта сторона, похоже, не принципиальна. Не дожидаясь дня официального открытия, они расстилают перед храмом коврики и собираются на молитву.

Тимур Абдуллаев, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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