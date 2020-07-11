Полиция Белграда разогнала протестующих слезоточивым газом

Акция проходила мирно, но вскоре переросла в стычки с полицией

В Сербии полиция применила дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственный митинг у здания парламента и остановить провокации демонстрантов и непрерывные стычки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На площадь вышли более трех тысяч человек, хотя из-за коронавируса массовые мероприятия в Белграде запрещены. Начиналось все мирно, однако вскоре между участниками акции произошел конфликт, один из них получил удар ножом. Виновника сразу задержали, но инцидент резко обострил ситуацию.

Демонстранты начали забрасывать правоохранителей камнями и пиротехникой, попытались выломать двери парламента. Полиция разогнала хулиганов, но отдельные стычки продолжились на прилегающих улицах.

Массовые выступления продолжаются в Сербии четвертый день. Демонстранты требуют отставки президента и протестуют против ужесточения ограничительных мер.

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