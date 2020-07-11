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В Крыму открылся молодежный форум "Таврида"

12:05
  • суббота
  • 11 июля 2020

Это самый творческий форум страны

Море вдохновения и идей. В Крыму стартовал самый творческий форум страны - "Таврида". Ежегодно на полуостров приезжают яркие и талантливые молодые люди. В этот раз смены пройдут в новом формате. Организаторы подготовили 10 "антишкол", посвящённых разным темам. Первая - о важности волонтёрской работы.

Здесь даже заезд участников превращается в театрализованное представление. Ну а как иначе, ведь это не только самый большой форум творческой молодежи в России, но и первый массовый съезд после снятия эпидемиологических ограничений. Хотя маски, социальная дистанция и дезинфекция на территории бухты Капсель все еще обязательные условия.

Среди первых участников этого года – те, кто присоединился к всероссийскому движению "Мы вместе". Масштабный волонтерский проект по оказанию помощи населению в период пандемии стал не только гуманитарным, но и культурным.

"Мы участвовали в запуске флешмоба "Чистые руки". Мы организовали большой проект "Таврида онлайн". Это различные активности, стримы на тему культуры, искусства, креативных индустрий. Мы запустили проект "Таврида детям". Мы участвовали в праздновании 9 мая – "Поем двором", поздравляли ветеранов", - перечисляет руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Первушин.

В этом сезоне Форум пройдет в новом формате – "антишкола". Участники говорят, что здесь не учатся, а обмениваются опытом, создают новые проекты и подводят итоги своей работы.

"Это какая невероятная бешеная энергетика и сила. Поэтому акция "Мы вместе" – это то, что сделало нас сильнее в тот момент, когда мы должны были быть слабее", - говорит участник форума "Таврида" Артем Колобков.

До октября на "Тавриде" запланировано 10 творческих "антишкол". Участниками станут дизайнеры, фотографы, музыканты, художники, архитекторы, актеры и режиссеры, певцы и хореографы, писатели, журналисты - тысячи молодых деятелей культуры и искусств.

"Крым – место силы и вдохновения" - и это не только название театрализованного шоу. Море, солнце и горы привлекали творческую интеллигенцию столетиями. Ялта Чехова, Киммерия Волошина, Феодосия Айвазовского. Новым местом притяжения стала бухта Капсель.

Кульминация первого дня - праздничный концерт и салют. Эта вечеринка пока прошла в медицинских масках, но уже к следующей участники собираются подойти творчески и превратить атрибуты пандемии в настоящие карнавальные маски.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
Участники форума "Таврида"
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