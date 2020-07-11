В Крыму открылся молодежный форум "Таврида"

Это самый творческий форум страны

Море вдохновения и идей. В Крыму стартовал самый творческий форум страны - "Таврида". Ежегодно на полуостров приезжают яркие и талантливые молодые люди. В этот раз смены пройдут в новом формате. Организаторы подготовили 10 "антишкол", посвящённых разным темам. Первая - о важности волонтёрской работы.

Здесь даже заезд участников превращается в театрализованное представление. Ну а как иначе, ведь это не только самый большой форум творческой молодежи в России, но и первый массовый съезд после снятия эпидемиологических ограничений. Хотя маски, социальная дистанция и дезинфекция на территории бухты Капсель все еще обязательные условия.

Среди первых участников этого года – те, кто присоединился к всероссийскому движению "Мы вместе". Масштабный волонтерский проект по оказанию помощи населению в период пандемии стал не только гуманитарным, но и культурным.

"Мы участвовали в запуске флешмоба "Чистые руки". Мы организовали большой проект "Таврида онлайн". Это различные активности, стримы на тему культуры, искусства, креативных индустрий. Мы запустили проект "Таврида детям". Мы участвовали в праздновании 9 мая – "Поем двором", поздравляли ветеранов", - перечисляет руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Первушин.

В этом сезоне Форум пройдет в новом формате – "антишкола". Участники говорят, что здесь не учатся, а обмениваются опытом, создают новые проекты и подводят итоги своей работы.

"Это какая невероятная бешеная энергетика и сила. Поэтому акция "Мы вместе" – это то, что сделало нас сильнее в тот момент, когда мы должны были быть слабее", - говорит участник форума "Таврида" Артем Колобков.

До октября на "Тавриде" запланировано 10 творческих "антишкол". Участниками станут дизайнеры, фотографы, музыканты, художники, архитекторы, актеры и режиссеры, певцы и хореографы, писатели, журналисты - тысячи молодых деятелей культуры и искусств.

"Крым – место силы и вдохновения" - и это не только название театрализованного шоу. Море, солнце и горы привлекали творческую интеллигенцию столетиями. Ялта Чехова, Киммерия Волошина, Феодосия Айвазовского. Новым местом притяжения стала бухта Капсель.

Кульминация первого дня - праздничный концерт и салют. Эта вечеринка пока прошла в медицинских масках, но уже к следующей участники собираются подойти творчески и превратить атрибуты пандемии в настоящие карнавальные маски.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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